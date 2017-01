CIA-baas: “Trump kan maar beter op zijn woorden letten”

Afscheidnemend CIA-directeur John Brennan heeft de toekomstige Amerikaanse president Donald Trump zondag niet mis te verstaan advies gegeven. “Hij kan maar beter opletten wat hij zegt.”

Donald Trump wordt vrijdag ingehuldigd als nieuwe Amerikaanse president, dus is ook CIA-baas John Brennan aan zijn laatste dagen in zijn huidige functie bezig. Tijd om eens terug te blikken, dacht hij, en dat deed hij bij Fox News Sunday.

Veiligheid

Volgens Brennan zal het erg belangrijk zijn dat Trump goed nadenkt. “Het is duidelijk dat er spanningen zijn tussen hem en de inlichtingendiensten. Hij bekritiseert hen, maar moet ze wel gaan aanvoeren. Net daarom is het zo belangrijk dat hij op zijn woorden let.”

“Spontaniteit is niet iets dat de nationale veiligheid vergroot. Hij moet begrijpen dat, wanneer hij iets zegt of reageert via Twitter, dat gevolgen zal hebben en de impact op de VS groot kan zijn. Dit gaat niet om meneer Trump, maar om de Verenigde Staten van Amerika.”

Aanstoot

Vorige week dook een rapport op van een gewezen Britse geheim agent. Trump deed het af als onzin, maar haalde in één adem uit naar de inlichtingendiensten. Hij vermoedde dat het wel eens via hen kon zijn gegaan. Hij vergeleek hen met praktijken in Nazi-Duitsland. “Ik vind het waanzinnig dat hij de inlichtingendienst daarmee vergelijkt”, zegt Brennan. “Ik neem daar heel veel aanstoot aan.”

“Ik vraag me ook af welke boodschap dat naar de rest van de wereld stuurt als de verkozen president openlijk zegt dat hij geen vertrouwen heeft in de inlichtingendiensten van zijn eigen Verenigde Staten.”