Oostende en Limburg United spelen finale Beker van België

Limburg United neemt het in de finale van de Beker van België basketbal voor mannenteams op tegen Oostende. De landskampioen en zeventienvoudig bekerwinnaar won zondag met 64-74 bij Brussels in de terugmatch van de halve finales, nadat de heenwedstrijd in Oostende op 74-72 was geëindigd. Bij de rust leidde de kustploeg al met zeven punten (32-39).

Eerder op de dag pakte Limburg United voor het eerst in de clubgeschiedenis een ticket voor de bekerfinale. De Limburgers wonnen voor eigen publiek met 89-80 van Aalstar, terwijl de heenmatch op 95-90 in het voordeel van de Oost-Vlamingen was geëindigd. De eindstrijd staat geprogrammeerd op 19 februari (15 uur) in Vorst Nationaal.