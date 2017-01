"Verhuis VS-ambassade naar Jeruzalem zou provocatie zijn"

President-elect Donald Trump beloofde tijdens zijn campagne Jeruzalem te zullen erkennen als hoofdstad van Israël en de ambassade daar in te richten, in plaats van in Tel Aviv. Ook bij de aankondiging van David Friedman als nieuwe ambassadeur in Israël, gaf Trump aan dat die verwacht vanuit "de hoofdstad Jeruzalem" te kunnen werken.

De Franse buitenlandminister Jean-Marc Ayrault Foto: AP

President van de Palestijnse Autoriteit Mahmoud Abbas noemde die piste eerder al desastreus. Ook Frankrijk noemt het nu een "provocatie met verregaande gevolgen". "Geen enkele Amerikaanse president heeft zich tot die beslissing laten verleiden. Het zou verregaande gevolgen hebben. Als president van de VS mag men op dat punt niet zo’n uitgesproken unilateraal standpunt innemen, maar moet men trachten de voorwaarden voor vrede te creëren", zei Ayrault op France 3.

Ook zijn Duitse collega Walter Steinmeier ziet in de hele kwestie een risico op nieuwe escalaties. "Dit moet vermeden worden. En deze conferentie zal toch minstens een bijdrage kunnen leveren in de zin dat al wie op zoek is naar duurzame vrede in het Midden-Oosten, erkent en bevestigt dat de tweestatenoplossing de enige weg voorwaarts is", zei hij in de marge van de conferentie.

De ambassade verhuizen naar Jeruzalem zou breken met het decennialange beleid van de VS en ingaan tegen het standpunt van de Verenigde Naties, voor wie het statuut van Jeruzalem via onderhandelingen geregeld moet worden. Ook de Palestijnen claimen Jeruzalem immers als hoofdstad voor hun toekomstige staat.

Israël verzet zich tegen de vredesconferentie. De Palestijnen roepen de internationale gemeenschap dan weer op tot "een ruime internationale coalitie of front" om de resultaten ervan te steunen en de implementatie te verzekeren, zo stelt het Palestijnse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het radicaal-islamitische Hamas gelooft echter niet in de conferentie, aangezien Israël "nog nooit enig engagement of respect heeft getoond voor de implementatie van dergelijke conferenties of ondertekende akkoorden".