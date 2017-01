"Accepteer waar je niet goed in bent en focus op echte talenten"

Jake Gyllenhaal (36) is van alle markten thuis. In het intense thrillerdrama ‘Nocturnal Animals’, de tweede speelfilm van topmodeontwerper Tom Ford, speelt hij niet één, maar twee hoofdrollen! Of hij net zo wraakzuchtig is als Edward, de ex-man van Susan (Amy Adams) die alles in gang zet? “Ik kan moeilijk oordelen over de extreme daden van mijn karakter omdat ik zelf nooit in een gelijkaardige positie heb gestaan.”