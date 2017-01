Dampers protesteren aan huis minister De Block

Brussel - Een zestigtal dampers verzamelde zondagmiddag in Merchtem aan het huis van Vlaams minister van Volksgezondheid Maggie De Block om er te protesten tegen de nieuwe wetgeving rond de e-sigaret die dinsdag in voege treedt. Door de strengere regels vrezen de actievoerders dat gebruikers van de e-sigaret sneller terug naar de gewone sigaret grijpen.

Het koninklijk besluit zorgt ervoor dat verkopers van de e-sigaret zich aan dezelfde regels moeten houden als de gewone sigarettenverkopers. Daardoor mag er geen reclame meer gemaakt worden voor de e-sigaret en mag er geen onlineverkoop meer zijn van e-sigaretten en vulvloeistoffen.

“Door de strengere wetgeving is de kans groot dat dampers terug zullen beginnen roken en dat mensen die roken moeilijker de weg naar dampen vinden. Terwijl dampen net de beste manier is om te stoppen met roken”, zegt organisator Koen Grieten.

Door de nieuwe en strengere wetgeving zal het aanbod in de huidige winkels ook sterk slinken. Chemische vloeistoffen met nicotine erin mogen enkel verkocht worden in flesjes van maximum 10 milliliter. Er mag ook niet meer dan 20 milligram nicotine per milliliter vloeistof inzitten.

De kans is groot dat dampers hierdoor op buitenlandse sites hun vloeistoffen zullen aankopen of over de grens in Nederland hun materiaal zullen halen. “We hopen dat er door deze actie een debat wordt aangegaan met ons, zodat bepaalde zaken kunnen veranderen. Al blijft het belangrijkste dat dampen niet gelijkgesteld wordt met roken”, aldus de actievoerders.