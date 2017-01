Ring van Kate Middlleton populair bij superrijken

Superrijke Russen en Chinezen zijn helemaal verzot op de saffieren ring van wijlen prinses Diana die prins William als verlovingsring aan Kate schonk. Dat meldt The Telegraph. De juwelier die de ring in opdracht van prins Charles maakte, krijgt steeds meer aanvragen binnen om replica's te maken.

De meest bekende ring ter wereld moet wel de saffieren ring van wijlen prinses Diana zijn die ze zesendertig jaar geleden van prins Charles in ontvangst mocht nemen. Toen prins William hem ook nog eens als verlovingsrind aan Kate schonk, werd hij op slag nog bekender. Garrard, de juwelier die al bijna drie eeuwen lang door de Britse koninklijke familie als hofleverancier is aangesteld, merkt nu een sterk toenemende interesse in het juweel op.

Dat meldde de juwelier aan de Britse krant The Telegraph. Vooral de afgelopen maanden kregen zij steeds meer aanvragen voor replica's van buitenlandse aankopers uit China en Rusland binnen. Hoewel de juwelier met plezier op dergelijke aanvragen in gaat, benadrukt hij dat exacte replica's niet gemaakt worden. Het gaat telkens om een variant op het thema.