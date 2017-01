Opglabbeek - Op zaterdag 7 januari kwamen de buren van de Langveldweg en de Eindstraat samen om elkaar nieuwjaar te wensen. Ruim 60 personen hadden ingeschreven voor dit treffen dat reeds voor de 5de keer plaatsvond. Sinds 2013 is er ieder jaar een nieuwjaarsreceptie.

Het buurtcomité zorgde in een verwarmde tent voor de nodige drank en de lekkere hotdogs. Ondanks het winterse weer zat de sfeer er goed in en amuseerde iedereen zich. De volgende afspraak is de fietstocht in augustus.