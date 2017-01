Opnieuw gladde wegen na lichte sneeuw vannacht

Op verschillende plaatsen in Vlaanderen heeft het licht gesneeuwd vannacht. Daardoor kan het plaatselijk erg glad zijn op de weg. Er vallen zondag nog enkele plaatselijke sneeuwbuien in de Ardennen en enkele regenbuien of buien van smeltende sneeuw elders.

Het KMI waarschuwt dat er zondagvoormiddag overal kans op rijm- en ijsplekken is en geeft code geel. Dat betekent dat het gladheid op de grond verwacht: ofwel vanwege enkele centimeters verse sneeuwval, ofwel vanwege lokale aanvriezende regen of aanvriezende motregen.

“Deze situatie kan het zich verplaatsen van voetgangers, van fietsers en van het wegverkeer bemoeilijken, vertragen en gevaarlijk maken”, klinkt het. Het KMI roept daarom op om voldoende afstand te houden en de snelheid te matigen in het verkeer.

Wisselvallig winterweer

Zondag blijft het wisselvallig met nog enkele sneeuwbuien in de Ardennen. Tussendoor zijn er ook al langere droge periodes. In het westen van het land wordt het onder impuls van een Franse storing zwaarbewolkt met regen of smeltende sneeuw. De maxima liggen tussen -3 en +4 graden bij een matige tot zwakke wind uit westelijke sector.

Zondagnacht verdwijnen de meeste sneeuwbuien. Het wordt meestal droog en op veel plaatsen wordt het nevelig of mistig. Vooral ten zuiden van Samber en Maas kan de mist aanvriezen. De minima liggen tussen -5 graden op de Hoge Venen en +2 graden aan zee. Hierdoor kan het plaatselijk gevaarlijk glad worden door rijm- en ijsplekken.

Koude week

Maandag wordt het droog met tegen de avond brede opklaringen. Het blijft wel koud met maxima van -4 graden in Hoog-België en tot +4 aan de kust.

Dinsdagochtend wordt het erg koud met overal matige tot strenge nachtvorst. Ook woensdagochtend is het nog erg koud maar nadien worden de nachten ook zachter en blijft de nachtvorst waarschijnlijk beperkt tot de Ardennen.

Donderdag en vrijdag is een spatje regen niet uitgesloten. Het wordt minder koud met maxima tot +4 in het centrum.