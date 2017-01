Niels Bruynseels in Bazel op zucht van eerste Belgische zege van het jaar

BAZEL - Niels Bruynseels bleef zaterdag op de CSI-jumping in het Zwitserse Bazel in de barrage van de 5 sterren proef op 1m50 maar 38 honderdsten van een seconde verwijderd van een eerste Belgische zege in 2017. De overwinning was voor thuisrijder Pius Schwizer.

Met 22 combinaties in de barrage mocht net niet de helft van de 47 gestarte duo’s een tweede keer van start gaan om de nul op het scorebord te houden. Onder hen waren maar liefst vijf Belgen: Gudrun Patteet, de tweeling Olivier en Nicola Philippaerts, Niels Bruynseels en vice-Europees kampioen Gregory Wathelet.

De Zwitser Werner Muff, die met het 12-jarig Belgisch Warm Bloed Paard (BWP) HH Fleur als derde de finaleronde mocht rijden, zette een foutloze 45.24 seconden op het scorebord. Deze chrono hield stand tot de 16e starter, zijn landgenoot Pius Schwizer met Balou Rubin R, de winnende 44.54 liet optekenen. Ex-Belgisch kampioen Niels Bruynseels, die even later met Angel van ‘t Hof de finish bereikte na 44.92, was de enige die hem nog kon bedreigen.

Gregory Wathelet werd met de 12-jarige BWP-ruin Forlap zesde met een foutloze barrage in 46.94. Gudrun Patteet kreeg met de onervaren 9-jarige Sea Coast Coco Berlini vijf strafpunten achter haar naam en eindigde zo op plaats 15. De 17e plaats was voor Olivier Philippaerts met de 9-jarige BWP-hengst Ikker (8 strafpunten/44.88) en de 21e plaats voor zijn broer Nicola met H&M Zilverstar T (20 strafpunten/61.53).

Zondag vanaf 14u15 wordt in Bazel de Grote Prijs op 1m60 gereden.