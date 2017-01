Jelena Peeters en Jordan McMillen beheersen BK schaatsen

Jelena Peeters en Jordan McMillen hebben de eerste dag van de Belgische schaatskampioenschappen beheerst. Peeters won zaterdag in Eindhoven zowel de 500 meter als de 1500 meter bij de vrouwen. Peeters liet respectievelijk 42.69 en 2:05.65 optekenen. Bij de mannen won Jordan McMillen in 40.63 en 2:05.35.

Al jaren wordt het BK schaatsen in Eindhoven gehouden, omdat België niet beschikt over een 400-meterbaan. Even over de grens van het schaatsgekke Nederland zijn in Breda en Tilburg ook banen. In de Genneper Parken in Eindhoven, waar de ijsbaan in 2015 door een gemeentelijke subsidie voor tien jaar werd ‘gered’, vindt de Koninklijke Belgische Snelschaatsfederatie (KBSF) een warm onthaal.

Bart Swings en titelverdediger Mathias Vosté waren afwezig. Beiden nemen niet deel aan de zwak bezette nationale titelstrijd. Vosté beëindigde het voor hem teleurstellend verlopen EK sprint van vorige week bovendien met een blessure.

Het toernooi, met in totaal 27 schaatsers (senioren en junioren), wordt zondag afgesloten met de 500 en de 3000 meter bij de vrouwen en de 500 en de 5000 meter bij de mannen.