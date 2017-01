Gezinsbond stelt nieuw bestuur voor tijdens pannenkoekenslag

Brustem

Sint-Truiden - Vrijwilligers zijn het hart, de ziel en de ‘handen uit de mouwen’ van elke vereniging. Dat is uiteraard ook zo bij de Gezinsbond. Onlangs kregen de leden van Gezinsbond Brustem-Aalst-Ordingen-Zepperen de gelegenheid om het nieuwe bestuur te verkiezen.

Tijdens een pannenkoekennamiddag in zaal Burchtheem in Brustem waarop alle leden werden uitgenodigd, stelde de vereniging haar nieuwe bestuur voor. Het gaat grotendeels om dezelfde mensen als voorheen. Luc Vansweevelt (foto, rechts) neemt als voorzitter de fakkel over van Dirk Wijnants die deze functie twaalf jaar uitoefende. “Volgens de statuten van de Gezinsbond wordt het bestuur elke zes jaar ‘verkozen’. In werkelijkheid gaat het om een herbronningsmoment voor de lokale afdelingen”, zegt de kersverse voorzitter. “Op zo’n moment kijken we of we nog voldoende mensen hebben die zich lokaal willen inzetten. In onze afdeling was dat zeker het geval. De laatste jaren mochten we zelfs enkele nieuwe bestuursleden verwelkomen. Ook de komende jaren willen we ons inzetten om de activiteiten in onze lokale afdeling verder te zetten.”