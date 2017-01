Psychologenadvies over de werkvloer rukt op: “Voer masturbatiepauze in”

Brussel - Sinds het rookverbod op het werk en de opkomst van de burn-outs beseffen werkgevers dat zij “iets” moeten doen om hun werknemers tevreden te houden. Bij legendarisch gebrek aan creativiteit dienaangaande van hunnentwege, komen psychologen in het spel. Een Britse prof psychologie heeft een volgens hem gezond alternatief voor de sigaretten-break: de masturbatiepauze. Of hoe de werknemers nu ook hun pauzes in eigen handen moeten nemen.

De prof, zekere Mark Sergeant, bedoekt wel degelijk de fysieke prestatie, een “uitweg uit de verveling”, en niet de her en der gebruikte intellectuele variant.

Een andere door de krant The Independent aangehaalde psycholoog, Dr Cliff Arnall, ziet ook een minpunt in de zelfbevredigingspauze - met welk humeur toogt een werknemer weer aan het werk in het geval zijn/haar activiteit geen gewenst resultaat heeft opgebracht? Een ander gevaar: de fysieke actie dreigt begeleid te worden door gedachten aan collega’s, en dat kan leiden tot “cognitieve verzwakking” of zelfs “ongepast gedrag”.

Bovendien is de aangebrachte oplossing niet echt nieuw. Uit onderzoeken van enkele jaren geleden blijkt immers dat tussen 30 en 40 procent van de werknemers - de mannelijke - al eens de hand aan zichzelf heeft geslagen tijdens de kantooruren. Wat betekent dat werkgevers wat het gedrag van hun werknemers betreft niet echt de vingers aan de pols houden.