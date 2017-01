Alkense futsalploeg moet vluchten voor zware agressie na wedstrijd

Alken - Futsalploeg Terkoest uit Alken is vrijdagavond op de vlucht moeten slaan na een wedstrijd tegen de Waalse ploeg BFA Givry-Boussu, in de buurt van Bergen. Eén van de spelers van de thuisploeg ging over de rooie waardoor er complete chaos ontstond in de zaal.

Niet alleen de speler, ook zo'n twintigtal supporters van de Waalse club liepen het veld op en ging de spelers van Terkoest te lijf. Drie spelers moesten voor verzorging naar de spoeddienst, ze liepen kneuzingen op en één speler zijn neus werd gebroken in de vechtpartij.