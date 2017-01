Joeri Van de Velde stopt als scheidsrechter

Brussel - Joeri Van de Velde (45) houdt het na een carrière van 30 jaar voor bekeken als scheidsrechter. Dat heeft de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) zaterdag bekendgemaakt.

“In onderling overleg met het Referee Department nam de 45-jarige ref deze beslissing”, zo klinkt het op de KBVB-website. De Antwerpenaar begon in 1987 op 16-jarige leeftijd als scheidsrechter en stootte in 2001 door naar de eerste klasse. Tussen 2004 en 2007 was Van de Velde ook actief op het internationale toneel als FIFA-ref.

“Na 30 jaar scheidsrechter, waarvan zestien jaar in eerste klasse, ben ik tot het besluit gekomen om mijn loopbaan te beëindigen”, aldus Van de Velde. “Dit gebeurde in onderling overleg. Ik heb enorm veel aangename momenten beleefd, ook met de groep scheidsrechters. Daarbij voelde ik mij gerespecteerd. Dankzij de arbitrage heb ik vriendschappen voor het leven opgebouwd en het verruimde mij als mens. Ik wil graag mijn ervaring en kennis doorgeven aan jonge scheidsrechters en de Belgische arbitrage en moedig jonge voetballiefhebbers aan om ook scheidsrechter te worden.”

“Namens het Referee Department bedank ik Joeri Van de Velde voor zijn engagement ten opzichte van onze Belgische arbitrage en feliciteer ik hem met zijn langdurige loopbaan”, verklaart Johan Verbist, Coördinator Arbitrage Betaald Voetbal bij de KBVB. “We bekijken op dit moment intern hoe we Joeri Van de Velde kunnen betrekken binnen onze werking.”