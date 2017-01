Auto met vrouw en baby van enkele dagen oud in gaat over de kop op E17

Een spectaculair ongeval op de E17 in Kruibeke, waarbij zaterdagnamiddag twee voertuigen betrokken raakten, zorgt voor ernstige hinder in de richting van Antwerpen. Een vrouwelijke autobestuurster raakte lichtgewond en haar baby van enkele dagen oud werd voor een check-up naar het ziekenhuis gebracht. Dat werd vernomen bij de hulpdiensten.

Het ongeval gebeurde kort voor 15 uur in de richting van Antwerpen. Twee personenwagens raakten betrokken bij een aanrijding, maar de omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Een vrouwelijke autobestuurster raakte lichtgewond en haar baby van enkele dagen oud werd voor een check-up naar het ziekenhuis gebracht.

De twee voertuigen gingen over de kop en versperren de snelweg. Momenteel is er één rijstrook vrij. Er staat een file vanaf Haasdonk en de wachttijd loopt op tot een half uur. Het verkeer van Gent naar Hasselt wordt aangeraden via Brussel te rijden.