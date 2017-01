Leerkrachten Maasmechelse school parodiëren FC De Kampioenen

Maasmechelen - In Maasmechelen hebben de leerkrachten van de campus De Helix hun leerlingen aardig verrast met een filmpje. Voor hun jaarlijkse chrysostomosshow - ook wel honderd-dagenviering genoemd- parodieerden ze FC De Kampioenen. Met succes, want tijdens de vertoning van “De Campusioenen” werd naar verluidt heel wat afgelachen.

Alle typetjes zijn dan ook erg herkenbaar, van Boma, tot Markske, van Carmen tot DDT. Alle bekende personages uit de populaire televisieserie komen aan bod en zowel de dagschotels als de chocomelk gaan er vlot in. In het filmpje gaan de leerkrachten op Pokémonjacht doorheen de school en ook met Nero, het hondje van Carmen, is het een en ander aan de hand. Er komen een boel positieve reacties op het filmpje en meteen is de populariteit van de leerkrachten weer voor een jaar verzekerd.