Voldoende sneeuw in de Ardennen: deze skicentra zijn geopend

Dankzij de sneeuwval van de voorbije dagen hebben 32 Waalse skicentra in de provincies Luik, Luxemburg en ook Henegouwen de deuren kunnen openen zaterdag. Aan het Signal de Botrange, het hoogste punt van België, ligt 32 centimeter sneeuw.

In de Oostkantons zijn 18 ski- en langlaufcentra het hele weekend geopend. Er ligt 30 tot 45 centimeter sneeuw, met de dikste sneeuwlaag in de Hoge Venen.

De zes centra voor Alpijns skiën in Ovifat, Thier des Rexhons (Spa), Francorchamps (Mont des Brumes), Lierneux, Trois-Ponts (Val de Wanne) en Baraque Fraiture zijn allemaal geopend.

In Luxemburg kan de langlaufliefhebber op negen plaatsen terecht. Wie vertrekt in Samrée, kan een parcours van 30 kilometer volgen, het langste in België. Bovendien kan er ook in het zuiden van Henegouwen gelanglauft worden, in het centrum van Rièzes (Chimay).