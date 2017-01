Een op de zeven rechters wil geen hoofddoek op zitting

Brussel - Islamitische sluiers in de rechtszaal roepen bij de magistratuur duidelijk meer weerzin op dan joodse keppeltjes. Dat blijkt uit een enquête van Human Rights Centre (UGent), zo schrijft De Standaard zaterdag.

Uit een rondvraag bij 255 Nederlandstalige en 263 Franstalige magistraten blijkt dat voor de meesten een ‘respectvolle houding’ volstaat, al wordt aan jongeren meestal gevraagd om hun pet af te zetten. Toch heeft 14 procent van de rechters (11 procent aan Nederlandstalige kant, 17 procent van de Franstalige respondenten) problemen met een religieus hoofddeksel, en zouden ze vragen het af te nemen. Of het nu gaat om de beklaagde, het slachtoffer, de getuige of een toehoorder.

Professor Eva Brems, hoofd van het HRC: “We zien een duidelijk verschil naargelang van de religie: keppel, tulband of katholieke hoofddoek worden minder als problematisch beschouwd. Een klein maar betekenisvol percentage van de magistraten heeft een negatieve perceptie van de islamitische hoofddoek, ongetwijfeld door de groeiende vooroordelen in de maatschappij.”

De respondenten geven aan dat ze zich ‘ergeren’ aan hoofddoeken, dat “islamieten niet multireligieus zijn ingesteld”, dat een sluier toestaan “het begin van een invasie” is. “Het idee dat het hoofddoekenverbod normaal is, verspreidt zich als een olievlek”, zegt Brems, “zelfs onder neutrale rechters, die toch het verschil zouden moeten kennen tussen godsdienstvrijheid en een gebrek aan respect. Dat is verontrustend.”