Gezin ontdekt “buitenaardse” schepsels achter de keukenkast

Een familie uit Lethabon in Zuid-Afrika was rustig aan het eten, toen ze geluiden van krabbende nagels hoorden komen vanuit de kast waarin ze hun etenswaren bewaarden. Toen ze de oorzaak daarvan gingen zoeken, kwamen ze bij iets uit wat ze nog nooit hadden gezien.

Ratten? Katten? Mutanten? Buitenaardse schepsels? Alle mogelijke ideeën spookten door hun hoofd, terwijl ze er maar liefst zes in de kast zagen krioelen. Hoe ze daar terechtkwamen, wist niemand.

De familie raakte helemaal in paniek, omdat de “katten” er zo eng uitzagen. Omdat de inwoners heel gelovig waren en dachten dat de dieren “bezeten waren”, liepen ze snel naar de lokale pastoor. Die kwam toegelopen met een slijpmachine in de hoop de beesten door het lawaai uit de kast te lokken en hen te doden.

