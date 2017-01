Johnny Depp en Amber Heard zijn officieel gescheiden

De scheiding van Johnny Depp en Amber Heard is vrijdag officieel door de rechtbank uitgesproken. De rechter verwierp alle eisen van de beide partners, zodat na acht maanden van onophoudelijk gekibbel eindelijk een einde komt aan de veelbesproken echtscheidingsperikelen van dit voormalige celebritykoppel.

Het huwelijk van Johnny Depp met Amber Heard is eindelijk officieel voorbij. Na acht maanden komt zo een einde aan een veelbesproken echtscheidingszaak, waarbij de rechter op vrijdag alle eisen van de beide partners van de tafel veegde en komaf maakte met alle verdere vertragingsmaatregelen.

Volgens televisiezender TMZ zou Amber een hoger bedrag in de echtscheidingsschikking geëist hebben en wilde Johnny vervolgens dat Amber voor zijn gerechtskosten zou opdraaien. Uiteindelijk moet Johnny Amber nu de overeengekomen 7 miljoen dollar of 6,6 miljoen euro uitbetalen, die Amber aan een goed doel zal schenken.

Amber Heard vroeg in mei de echtscheiding aan. Ze beschuldigde de acteur van verbaal en fysiek geweld tijdens hun huwelijk, waardoor de echtscheidng van het koppel in een ware mediastorm terecht kwam. Het koppel is uiteindelijk slechts vijftien maanden als getrouwd koppel door het leven gegaan.