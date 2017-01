Dit leidt tot de meeste ergernissen binnen een relatie

Of het nu om sokken in bed of vuile borden in de spoelbak gaat, iedereen ergert zich wel een keertje aan de gewoontes van zijn partner. Op Reddit lokte een dialoog hierover prompt meer dan 23.000 reacties in slechts één dag tijd uit. En wat blijkt, de irritante bedgewoontes en gebrekkige huishoudelijke vaardigheden van onze partners storen ons het meest.

In een gelukkige relatie zitten betekent niet dat je je nooit ergert aan je partner. Dat blijkt nog maar eens uit een dialoog op Reddit. Toen een gebruiker iedereen opriep om de meest vervelende gewoontes van hun partners op te lijsten, werd hij overspoeld door reacties. In slechts één dag tijd volgden er maar liefst 23.000.

De meeste partners lijken zich voornamelijk te ergeren aan de irritante bedgewoontes of de gebrekkige huishoudelijke vaardigheden van hun partners. Zo zijn sokken in de slaapkamer blijkbaar een grote bron tot ergernis. Een vrouwelijke gebruiker morde over de weigering van haar partner om zijn sokken uit te doen tijdens het liefdesspel, een mannelijke gebruiker houdt er dan weer niet van dat zijn partner haar vuile sokken aan het voeteinde van het bed laat opstapelen.

Op huishoudelijk vlak leiden vooral vuile, aangekoekte borden in de spoelbak of foutief ingeladen vaatwassers tot grote ergernissen. Ook snurkende partners en partners die door elk pietluttig detail in paniek schieten zijn grote stoorzenders. Maar één ergernis staat met stip één, namelijk een wekker die aanhoudend afloopt 's morgens. Zo meldde één mannelijke gebruiker: "Ze zet de wekker één uur en half te vroeg en gebruikt dan de hele tijd de pauzeknop voor ze opstaat. Dit zou tot een scheiding kunnen leiden (niet echt)."