“Gevangenis wil Kim De Gelder laten interneren”

Omdat de geestestoestand van Kim De Gelder zodanig zorgwekkend is geworden, heeft de gevangenis van Oudenaarde zijn internering aangevraagd. Dat zegt zijn advocaat.

Vier jaar nadat het hof van assisen in Gent Kim De Gelder (28) veroordeelde tot levenslange opsluiting voor zijn dodelijke aanval op het Dendermondse kinderdagverblijf Fabeltjesland komt er een wending in zijn dossier. Volgens zijn advocaat Jaak Haentjens is de directie van de gevangenis van Oudenaarde – waar De Gelder al jarenlang geïsoleerd in een cel leeft – tot het besluit gekomen dat ze zijn internering moet aanvragen, omdat er in de gevangenis geen mogelijkheid is hem nog medisch te ondersteunen. ‘Om de twee maanden zijn er hoorzittingen over het bijzonder veiligheidsregime van Kim De Gelder. Tijdens de laatste hoorzitting begin januari bleek dat er dringend iets moet gebeuren met mijn cliënt. De gevangenisdirectie heeft me bevestigd dat ze de procedure in gang zetten om mijn cliënt te laten interneren’, verklaarde advocaat Haentjens vrijdag aan Het Nieuwsblad. De Standaard meldde dat donderdag (DS 12 januari).

‘Er is een nieuwe interneringswet – die toelaat om gedetineerden die dusdanig geestesgestoord worden en een gevaar voor zichzelf of een ander betekenen – toch nog te laten interneren’, zegt Haentjens.

Het Gevangeniswezen wilde vrijdag ­enkel kwijt dat ze niet communiceren over individuele dossiers. De advocaat en de ­ouders van De Gelder zijn er al acht jaar van overtuigd dat De ­Gelder schizofreen is en niet verantwoordelijk was voor zijn daden.