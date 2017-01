Code oranje in Limburg: opletten op de weg

Het heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag wel gesneeuwd op de Vlaamse snelwegen, maar het ging vooral om smeltende sneeuw. Uiteindelijk hebben de strooidiensten afgelopen nacht 350 ton zout gestrooid, wat niet zo veel is vergelijking met de vorige nachten, toen het om 900 ton ging. Dat meldt het Agentschap Wegen en Verkeer zaterdag.

“De toestand op de weg is ok nu. We blijven het opvolgen en rijden uit wanneer nodig”, zegt woordvoerster Veva Daniels. Het blijft wel opletten geblazen, met temperaturen die blijven schommelen rond het vriespunt. Maar indien het nog sneeuwt, zou die sneeuw vooral wegsmelten. Het Agentschap Wegen en Verkeer roept op tot voorzichtigheid op de weg.

Code oranje in Antwerpen Limburg

In Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant geldt in de voormiddag nog ‘code oranje’, met uitgebreide gladheid. De raad is daarbij voldoende afstand te houden en verplaatsingen zoveel mogelijk uit te stellen. De rest van de dag geldt in de drie provincies code geel.

In West- en Oost-Vlaanderen geldt zaterdagvoormiddag ‘code geel’, waarbij het KMI gladheid verwacht en aanraadt voldoende afstand te houden en de snelheid te matigen.

In Wallonië is de toestand op de weg ernstiger, met code oranje in de meeste provincies tot minstens de middag. Voor Luik geldt ‘code rood’ met veralgemeende gladheid of nieuwe sneeuwval. Indien mogelijk, moet men er zich niet in het verkeer begeven.

Meer winterse buien zaterdagavond

Het KMI verwacht zaterdagavond en -nacht wisselvallig weer met winterse buien in Vlaanderen en sneeuw in de Ardennen. Ook in Vlaanderen (met uitzondering van de kust) kan de sneeuw blijven liggen. Voor de komende 48 uur is in Hoog- België een accumulatie mogelijk van een halve meter.