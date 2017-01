Kilometerheffing maakt transport stuk duurder

Brussel - Negen maanden na de invoering heeft de kilometerheffing al 490 miljoen euro opgebracht. Omdat transporteurs de kosten doorrekenen is, is transport 8 procent duurder geworden. Dat schrijft De Tijd zaterdag.

Eigenaars van vrachtwagens van meer dan 3,5 ton moeten sinds 1 april een kilometerheffing betalen in België. De maatregel geldt op snelwegen en op bepaalde gewest- en gemeentewegen. De belasting heeft sinds de invoering 490 miljoen euro opgebracht, deelde Viapass, de overheidsdienst die de kilometerheffing coördineert, vrijdag mee op het Autosalon in Brussel.

Maar de transportsector is niet te spreken over de heffing, waarvan een vijfde van Belgische transporteurs komt. “De kilometerheffing is de kroniek van een aangekondigde belastingverhoging”, zegt Lode Verkinderen van Transport en Logistiek Vlaanderen. “De kosten van het transport zijn door de kilometerheffing met 8 procent gestegen. Aangezien de marges in onze sector maar 1,5 procent bedragen, hebben onze leden geen andere keuze dan die heffing door te rekenen aan de klanten. Het transport van zand en containers wordt daardoor erg duur.”