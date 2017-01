Michel haalt fors uit naar voorganger Di Rupo, die vraagt de premier om “zich te beheersen”

Michel en Di Rupo in betere tijden Foto: Photo News

Premier Charles Michel (MR) heeft zaterdag in de krant zwaar uitgehaald naar zijn voorganger, Elio Di Rupo (PS). De vorige premier hanteert net zoals extreemrechts een “onmogelijke demagogie”, stelt Michel in de Sudpresse-kranten. Di Rupo reageert verbaasd: “Ik roep Charles Michel op zijn kalmte te bewaren.”

Voor de liberale premier zijn de uitspraken van PS-voorzitter Di Rupo donderdag tijdens zijn nieuwjaarstoespraak een “duidelijke uitschuiver”. Di Rupo zei onder meer dat “we sinds de Tweede Wereldoorlog geen enkele regering gehad hebben die zo verwoestend was op sociaal vlak”.

“Dit zijn onwaardige verklaringen. Meneer Di Rupo is zeer laag gevallen. Hij is vervallen in een demagogie die een extreemrechts discours waardig is”, aldus Charles Michel. Volgens de premier “verkiest Di Rupo de haat aan te wakkeren” en kiest hij zo bijvoorbeeld voor de overdrijving en het verdelen van de burgers.

“De situatie van vandaag vergelijken met die van de Tweede Wereldoorlog, getuigt van een onmogelijke demagogie”, aldus de premier, die Di Rupo ook verwijt het discours van extremisten te hanteren. Volgens de premier hanteert Di Rupo dergelijke woorden omwille van wrok, bitterheid en de angst voor de PTB (PVDA).

Di Rupo: “roep Michel tot kalmte op”

In een persbericht heeft Di Rupo op zijn beurt gereageerd op het interview van Charles Michel. Een interview dat hij met verbazing gelezen heeft, zo blijkt.

“Ik roep Charles Michel op zijn kalmte te bewaren en zich te beheersen. Het spreekt voor zich dat we meningsverschillen hebben over de sociale zekerheid en het regeringsbeleid. Maar het debat over ideeën moet zich afspelen met wederzijds respect en juistheid”, aldus Di Rupo.

Di Rupo haalt allerhande regeringsmaatregelen aan, bijvoorbeeld de verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar, en zegt dat de financiering van de sociale zekerheid de komende jaren in het gevaar komt door de regeringsplannen. Volgens hem kan de premier zijn sociaal palmares niet verdedigen en kiest hij voor “buitensporigheid en persoonlijke aanvallen om de aandacht af te leiden van de grond van de zaak”. “De politiek verdient beter dan dit.”

Di Rupo besluit met een lofzang aan de Belgische sociale zekerheid. De PS-voorzitter zegt zelf dat ze de analyse delen dat België een van de landen is die het best de crisis weerstaan heeft, dankzij die sociale voorzieningen. Daarom moeten die “verdedigd en niet vernietigd worden, zoals nu gebeurt met de MR-N-VA-regering”.