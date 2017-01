Geen negende Belgische titel voor Merckx

Blankenberge - Voor zowel Eddy Merckx als Roland Forthomme zijn de achtste finales op het BK driebanden in Blankenberge het eindstation geworden.

Eddy Merckx, die de voorbije 17 edities acht Belgische titels driebanden in de wacht sleepte, moest toezien hoe Steven van Acker al vlug een reeks van tien caramboles lukte. Merckx kon de achterstand niet meer wegwerken en verloor met vrij zware 40-26 cijfers.

Ook Roland Forthomme, de Belgische kampioen van 2009 en 2013 en vorig jaar nog verliezend finalist, moest tegen Davy van Havere, ondanks een reeks van elf een 40-29 nederlaag ondergaan. Eddy Leppens, die vorig jaar een zeer goed seizoen kende en tevens kampioen werd in 2015, zorgde voor de beste prestatie. Leppens versloeg Martin Spoormans met 40-19 en dit in 19 beurten, goed voor een gemiddelde van 2.105 per beurt.

Ook Peter Ceulemans gaat verder na een 40-27 overwinning tegen Marco Janssen. Frédéric Caudron, ‘s werelds nummer één en de regerende kampioen, zette Tom Persyn met 40-30 opzij en is nog in de running voor een achtste titel. De tweevoudige wereldkampioen neemt het in de kwartfinales op tegen Frédéric Mottet. Peter Ceulemans geeft Patrick Kesteloot partij. Steven van Acker neemt het op tegen Davy van Havere en Eddy Leppens krijgt Jozef Philipoom voorgeschoteld.

Andy De Bondt is ondertussen al zeker van de Belgische titel vrijspel. In zijn vierde en laatste wedstrijd versloeg hij de regerende en negenvoudige kampioen Patrick Niessen met 400-70 in twee beurten. Met zeven punten uit vier wedstrijden kan niemand hem nog van de titel houden. In het bandstoten zijn Caudron, met 20 titels, en Leppens, met die titels, nog steeds ongeslagen. Zij treffen elkaar op de finaledag.

Uitslagen achtste finales BK driebanden:

Patrick Kesteloot - Kenny Miatton 40-26 (1.428-0.928)

Eddy Leppens - Martin Spoormans 40-19 (2.105-1.000)

Frédéric Caudron - Tom Persyn 40-30 (1.250-0.937)

Frédéric Mottet - Kurt Ceulemans 40-31 (1.428-1.107)

Steven van Acker - Eddy Merckx 40-26 (1.739-1.130)

Jozef Philipoom - Peter De Backer 40-25 (1.428-0.892)

Peter Ceulemans - Marco Janssen 40-27 (2.000-1.350)

Davy van Havere - Roland Forthomme 40-29 (1.429-1.036)