Veertiger zwaargewond bij explosie in kledingcontainer in Genk

Genk - Een 46-jarige man is vrijdagochtend vrij ernstig gewond geraakt tijdens een explosie in een kledingcontainer op een parking aan de Onderwijslaan in Waterschei. De man dumpte een springtuig waarna de container uit elkaar spatte. Hij kreeg één van de ijzeren panelen in het gezicht. De ontmijningsdienst Dovo werd erbij gehaald omdat er mogelijk nog restanten van het springtuig in de container zaten.

Rond 3.00 uur was een enorme knal te horen op de Hoevenzavellaan. De buurt werd erdoor opgeschrikt maar niemand dacht er blijkbaar aan om de hulpdiensten te verwittigen. Dat gebeurde pas anderhalf uur later toen passanten niet alleen de vernielde container opmerkten, maar ook een gewonde man zagen liggen. Hij had zware verwondingen opgelopen en werd in allerijl naar het de campus Sint-Jan van het Ziekenhuis Oost-Limburg overgebracht. Zijn toestand was gisteren nog kritiek. De 46-jarige man is uit Genk afkomstig, maar woont er niet meer. Hij kon nog niet ondervraagd worden over wat er zich heeft afgespeeld op de parking aan het voormalige klooster van de paters Montfortanen op het kruispunt tussen de Hoevenzavellaan en de Onderwijslaan. Meer dan waarschijnlijk heeft hij het springtuig in de container gedumpt, zonder te beseffen tot wat dat zou leiden.

De ontmijningsdienst Dovo werd erbij gehaald. Even werd gedacht dat het om een experiment ging om de kracht van springtuigen te testen. In de ruime omgeving van de uit elkaar gespatte container werden sporen aangetroffen. De knal was bijzonder hevig, mogelijk door een zelfgemaakte bom of zwaar vuurwerk. Voor het onderzoek werd de omgeving de hele dag afgesloten. Omwonenden beseften niet wat er aan de hand was. “Ik had wel een slag gehoord maar wist niet waar die vandaan kwam”, zegt een man die tegenover de container woont. “Ik dacht eerst nog aan een ongeval. Toen ik later op de dag zag dat er veel politie stond en een lint werd gespannen, besefte ik pas dat het iets anders was.”