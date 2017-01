Hoeseltse drugsdealer op heterdaad betrapt in zijn appartement

Hoeselt - Een 37-jarige Hoeselaar is vrijdag door de onderzoeksrechter aangehouden en naar de gevangenis van Hasselt gebracht. De speurders van de lokale politie Bilzen/Hoeselt/Riemst vielen donderdag laat op de avond binnen in zijn appartement op de Bilzersteenweg. De man was op dat moment drugs aan het verkopen.

In zijn woning werden verschillende soorten drugs op verschillende plekken gevonden. De amphetaminen, speed, xtc, wiet en een kleine hoeveel cocaïne werden in beslag genomen. De verdachte werd meteen in de boeien geslagen.