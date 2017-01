Brandstichting in chalet in Tongeren

Tongeren - In het Tongerse stadspark De Motten is donderdagnacht een houten chalet in de as gelegd, vermoedelijk door brandstichting.

Toen de brandweer rond 1.30 uur ter plaatse kwam, sloegen de vlammen al door het dak. Omdat er een sterk vermoeden was van brandstichting, werd het parket ingeschakeld. Een branddeskundige en een brandhond kwamen ter plaatse voor een sporenonderzoek.

De chalet is eigendom van de stad en werd de jongste tijd gebruikt als opslagruimte voor het materiaal van de Koninklijke Tongerse Lijnvissers. Voorzitter Johnny Nijs werd vrijdagmorgen opgebeld: “Ik kreeg te horen dat onze chalet was afgebrand. Toen ik hier aankwam, bleek het om ons oude materiaalhok te gaan. We hebben de chalet wat verderop naast de visvijver ter beschikking gekregen van de stad. In de afgebrande chalet lag enkel een oude vijverpomp. De schade voor onze club valt dus mee. Het slot van de houten deur was al lang kapot. In de chalet kwam regelmatig een dakloze overnachten. Die zal een vuurtje gestookt hebben om zich te verwarmen”, vermoedt voorzitter Nijs.