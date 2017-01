Diestse leraar krijgt verbod om gedicht ‘Oh Kut’ te bespreken

Diest - Een leraar Nederlands uit de derde graad van een secundaire school in Diest heeft het verbod gekregen om het gedicht ‘Oh Kut’ van Jules Deelder te bespreken in de klas.

Enkele ouders in Diest waren naar de directie gestapt omdat ze de les “behoorlijk zorgwekkend” vonden. Temeer omdat de leraar er ook een opdracht aan gekoppeld had: de leerlingen moesten zelf een gedicht maken, maar waar het gedicht van Deelder een ode is aan de vagina, moesten zij over de penis schrijven.

“Er waren inderdaad klachten en wij hebben die serieus genomen”, zegt de directeur. “We hebben een gesprek gehad met de ouders en de leerkracht. De plooien zijn gladgestreken en het gedicht is afgevoerd. De leerkracht wordt zeker niet geschorst.”