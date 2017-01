VIDEO. Limburgse trekt speciaal naar Antwerpen om Schelde buiten oevers te zien treden

De Schelde in Antwerpen is vrijdag niet buiten haar oevers getreden. Het water bleef tot op zo'n halve meter van de drempel. De voorspelling was dat de storm ervoor zou zorgen dat de Schelde tot 25 centimeter zou overlopen. Maar zover kwam het dus niet.

Goed nieuws dus voor de omwonenden, maar slecht nieuws voor de mensen die speciaal naar Antwerpen waren afgezakt om de rivier buiten haar oevers te zien treden. Zo vertelde een vrouw uit Limburg aan de regionale zender ATV dat "ze zou willen dat het water nog een beetje hoger kwam en dat het allemaal wat spectaculairder mocht zijn".