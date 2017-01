Lachen met storm Dieter: "Veel storm voor de stilte"

Storm Dieter kon 'misschien wel de zwaarste in vijftig jaar" worden, de Schelde in Antwerpen ging bijna een halve meter overstromen, het viel allemaal wel mee. Meer nog, op de meeste plaatsen was het een 'storm in een glas water'.

Burgemeester van Oostende Johan Vande Lanotte is "not amused" en zegt dat "voorspellingen gerust wat accurater mogen zijn.". Weerman Frank Deboosere had het over een "mediastorm". "Ik werd even van mijn stoel geblazen toen ik deze week las dat men het zelfs over de zwaarste storm van de afgelopen 50 jaar had.”

Op de sociale media werd goed gelachen met de zogenaamde superstorm:

Op een punt klopt de berichtgeving alleszins. Het water stijgt. Twee keer per dag!

#storm #lasttweet pic.twitter.com/3LfQjgHSdg — Martin Heylen (@MartinHeylen1) 13 januari 2017

Geen centimeter sneeuw, geen spectaculaire rukwinden, alleen maar regen. Kortom een doodnormale dag in Antwerpen. Storm in een glas water. — Koen Frans (@koenfrans) 13 januari 2017

Is onze kust al vergaan onder metershoge golven? ???? #stormDieter — Bram Schelfaut (@BramEMSchelfaut) 13 januari 2017

OMG!!!! ik kan mijn vrouw niet bereiken we zijn er aan!!! de acopalits, acopalist, apopalits of zo is gestart…. #stormdieter #belachelijk — Dimitri Velghe (@Dimitri_Velghe) 13 januari 2017