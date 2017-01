“Samen iets moois maken is onbetaalbaar”

De uitzending van ‘Beau Séjour’ – de nieuwe serie van regisseurs Nathalie Basteyns en Kaat Beels die zich afspeelt in Limburg - liet wat op zich wachten. Maar het geduld van de makers werd beloond: 1.045.743 kijkers voor de eerste aflevering. Hoog tijd dus voor een koffieklets met de Hasseltse Nathalie, haar werk- en levenspartner Kaat en de Limburgse actrices Charlotte Timmers en Joke Emmers: “’Beau Séjour’ is met voorsprong het leukste dat we al ooit hebben gedaan.”

Sinds 1 januari kleurt Beau Séjour je Eén-zondagavond zwart. Of: Belgian noir, zoals ze in het buitenland zeggen. En buitenlandse interesse is er wel degelijk: in april van vorig jaar kreeg ...