Van Keirsbulck: “Na al het knechten, krijg ik nu mijn kans”

Wanty-Groupe Gobert heeft vrijdag tijdens een winterstage in het Spaanse Benidorm zijn team voor 2017 voorgesteld. De procontinentale formatie, die 22 renners onder contract heeft, wil het komende seizoen voor het eerst deelnemen aan een grote ronde. “Bij voorkeur de Ronde van Frankrijk”, spreekt teammanager Jean-François Bourlart zijn ambities uit.

Wanty-Groupe Gobert kende in 2016 een seizoen van hoogtes en laagtes. De sportieve successen van de Belgische wielerploeg, met twaalf zeges, waaronder de Amstel Gold Race met de Italiaan Enrico Gasparotto, en de eerste plaats op de UCI Europe Tour, worden overschaduwd door het tragische ongeluk van Antoine Demoitié, die na een val in Gent-Wevelgem overleed.

Voor het zevende opeenvolgende seizoen als procontinentaal team stelt Wanty-Groupe Gobert maar liefst negen nieuwkomers voor. Onder anderen kasseispecialist Guillaume Van Keirsbulck, de Fransman Yohann Offredo en de Nederlander Wesley Kreder moeten het verlies van de Italiaan Enrico Gasparotto (Bahrein-Merida), de Nederlander Lieuwe Westra (pensioen) en sprinter Roy Jans (WB-Veranclassic-Aqua Protect) opvangen.

“We hopen dit seizoen minstens even succesvol te zijn als in 2016”, blikt Bourlart vooruit. “Gasparotto en Jans hebben ons verlaten, maar de aanwinsten zijn de toekomst van de ploeg. We zijn ervan overtuigd dat we ook dit seizoen vooruitgang zullen boeken. De volgende stap is om erbij te zijn in een grote ronde. We hopen erbij te zijn in Düsseldorf, waar de Ronde van Frankrijk dit jaar start.”

Door het vertrek van Jans valt het gewicht in de sprint op de schouders van de ervaren Italiaan Danilo Napolitano en Kenny Dehaes. “Ik kan dit seizoen beter doen dan vorig jaar. Ik wil er meteen staan en in elke koers meedoen voor de zege. Ik heb geen doelen, maar Kuurne-Brussel-Kuurne, de Scheldeprijs en Dwars door Vlaanderen zijn enkele van mijn favoriete koersen”, laat Dehaes optekenen. “Als ik mijn eerste overwinning beet heb, volgen de andere automatisch. Ik wil zo snel mogelijk mijn teller laten starten.”

Van Keirsbulck: “Ik wil tonen waartoe ik in staat ben”

Van Keirsbulck geldt al jaren als een groot talent, maar kon bij zijn ex-ploeg Etixx-Quick-Step nooit uit de schaduw treden van kopmannen Tom Boonen, Niki Terpstra en Zdenek Stybar. De 25-jarige West-Vlaming krijgt bij Wanty-Groupe Gobert de kans om voor eigen rekening te rijden. “Het was een droom om voor Quick-Step te rijden, maar ik wilde tonen waartoe ik in staat ben”, verklaart Van Keirsbulck. “Bij Wanty begin ik aan een nieuw hoofdstuk in mijn carrière. Na al het knechten, krijg ik in een nieuwe rol opnieuw de kans om te groeien. Ik zal me niet langer opwinden omdat ik mijn eigen kansen niet kan gaan. Hier word ik een van de leiders en moet ik finales rijden. In het Belgische openingsweekend (25 en 26 februari) hoop ik er meteen te staan.”



Wanty-Groupe Gobert in 2017



In: Fabien Doubey (Fra), Wesley Kreder (Ned), Guillaume Levarlet (Fra), Xandro Meurisse (Bel), Yoann Offredo (Fra), Andrea Pasqualon (Ita), Dion Smith (NZe), Guillaume Van Keirsbulck (Bel), Pieter Vanspeybrouck (Bel)



Out: Boris Dron (Bel), Dimitri Claeys (Bel), Enrico Gasparotto (Ita), Roy Jans (Bel), Marco Marcato (Ita), Lander Seynaeve (Bel)



Team 2017: Simone Antonini (Ita), Frederik Backaert (Bel), Jerôme Baugnies (Bel), Thomas Degand (Bel), Kenny Dehaes (Bel), Tom Devriendt (Bel), Guillaume Martin (Fra), Mark McNally (GBr), Marco Minnaard (Ned), Danilo Napolitano (Ita), Robin Stenuit (Bel), Kevin Van Melsen (Bel), Frederik Veuchelen (Bel), Fabien Doubey (Fra), Wesley Kreder (Ned), Guillaume Levarlet (Fra), Xandro Meurisse (Bel), Yoann Offredo (Fra), Andrea Pasqualon (Ita), Dion Smith (NZe), Guillaume Van Keirsbulck (Bel), Pieter Vanspeybrouck (Bel)



Voorlopige kalender: GP Cycliste La Marseillaise (29 januari), Ster van Bessèges (1-5 februari), La Méditerranéenne (11-12 februari), de Ronde van Oman (14-19 februari), de Ronde van de Haut-Var (18-19 februari), de Ronde van de Algarve (15-19 februari), de Ruta Del Sol (15-19 februari), de Ronde van de Provence (21-23 februari), de Classic Sud Ardèche (25 februari), de Omloop Het Nieuwsblad (25 februari), La Drôme Classic (26 februari), Kuurne-Brussel-Kuurne (26 februari) en de GP Samyn (1 maart).