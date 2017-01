Dit jongetje is zeven jaar, maar leeft in het lichaam van een bejaarde

Deze jongen is zeven jaar, maar zo ziet hij er absoluut niet uit. Door een zeldzame en dodelijke ziekte, lijdt hij enorm en wordt hij veel te snel oud.

Mohammed met zijn kleine broertje en papa. Foto: Facebook

Toen Mohammed Abdelmajeed zeven maanden oud was, had hij de eerste symptomen. Toen zijn mama hem naar de dokter in de Syrische hoofdstad Damascus bracht, hoorde ze verschrikkelijk nieuws. Mohammed heeft een heel zeldzame genetische ziekte, “progeria”. Die zorgt ervoor dat één op de twintig miljoen kinderen extreem snel verouderen en geeft hem het lichaam van een bejaarde.

“Ik wil gewoon zoals alle anderen kunnen buitenspelen”

“Nu hij ouder en ouder wordt, heeft hij steeds meer en meer symptomen”, zegt zijn mama Sherine Abdelmajeed. De meeste van de kinderen met progeria sterven op 14-jarige leeftijd door hartfalen. Zijn hart werkt zoals dat van een oude man. Als hij een heel klein beetje speelt, dan moet hij stoppen, want dan is hij meteen moe.

“Als ik buiten aan het spelen ben, dan staren de mensen altijd naar mij”, vertelt de jongen aan AJ+. “Ze lachen met hoe ik eruit zie. Dan loop ik hard naar huis om te wenen.” Zijn ouders hebben zelfs alle spiegels uit hun huis weggehaald, zodat hij gewoon het jonge kereltje kan zijn dat hij is, zonder zich druk te moeten maken over hoe hij eruit ziet.

Dokters, zijn helden

“Ik zou heel graag knap zijn, zoals al de rest van de kindjes”, vertelt de zevenjarige. “Dat de dokters me zouden kunnen helpen om mijn gezicht er jong te laten uitzien. Dan kan ik naar school gaan om te leren. Ik wil zo graag naar school gaan, maar de andere kinderen laten me niet gerust.” Die behandeling zou hij in Oostenrijk kunnen krijgen, maar dat is hem nog niet gelukt. “Als ik kan leren, dan wil ik zelf ook dokter worden.”

In mei 2016 is hij samen met zijn familie moeten vluchten naar Turkije voor de oorlog in Syrië. Toen zijn verhaal werd opgepikt op de sociale media heeft hij heel veel hulp gekregen van mensen over de hele wereld.