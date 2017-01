Belfodil ziet jeugdig Standard verliezen

Yep, Belfodil liep er nog bij vandaag. Noem het bij nader inzien eerder sloffen. Vanochtend kwamen hij en zijn onafscheidelijke Tommy Hilfiger-muts even piepen bij de uitlooptraining om zich vervolgens met een aantal teammaats terug naar het hotel te begeven. Ook tijdens de oefenmatch in de namiddag, tegen de Zwitserse rode lantaarn FC Vaduz, was Belfodil aanwezig. Spelen deed hij niet.