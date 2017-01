Paralympiër Peter Genyn krijgt Trofee Victor Boin 2016

Tweevoudig paralympisch kampioen Peter Genyn is de laureaat van de Trofee Victor Boin. Hij krijgt de onderscheiding op 20 februari in het Sportimonium in het Sport Vlaanderendomein in Hofstade.

De Trofee Victor Boin, die een atleet in zijn of haar carrière slechts éénmaal kan winnen, werd in 1974 voor het eerst uitgereikt en beloont elk jaar een paralympische atleet voor prestaties van het afgelopen jaar en/of voor een carrière en rol binnen de paralympische beweging. De trofee draagt de naam van ex-voorzitter van het BOIC, Victor Boin, die zich inzette voor de ontwikkeling van de paralympische beweging in België.

Peter Genyn behaalde op de Paralympische Spelen van Rio 2016 goud op de 100m en 400m rolstoelsprint (klasse T51). “Hij is vandaag een van de belangrijkste ambassadeurs van de Belgische paralympische beweging. Zijn trofee beloont echter niet enkel zijn schitterende prestaties in 2016, maar zeker ook zijn indrukwekkende sportcarrière”, luidt het vrijdag in een mededeling van het Belgian Paralympic Committee.

Genyn brak in 1993 zijn nek bij een duik in ondiep water. Vandaag heeft hij geen bewegingsmogelijkheden vanaf de borst tot de voeten en een beperkte hand- en armfunctie (tetraplegie).

Voor Genyn een succesvol rolstoelatleet werd, was hij jarenlang een spilfiguur in het rolstoelrugby. Met het nationale team pakte hij zilver op het EK in 2003 en werd hij Europees kampioen in 2009. Hij was een sleutelspeler in de selecties die deelnamen aan de Paralympische Spelen van Athene 2004 (6e plaats) en Londen 2012 (7e plaats).