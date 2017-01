De auto van Jo Peters: “Ik bol in een ‘sjoemelbak’”

Naar aanleiding van het Autosalon in Brussel vroege wij aan Limburgse ondernemers met welke auto zij rijden en waarom ze voor die vierwieler hebben gekozen. Vandaag in ‘Mijn auto & ik’: Genkenaar Jo Peters, ceo van Deusjevoo.

“Auto’s? daar lig ik niet echt wakker van. Ik bol zelf met wat ik een ‘sjoemelbak’ noem, een Audi Q5 van 6 jaar oud. Ik ben zelfs beheerder van de Facebook-pagina ‘Sjoemelwagens. Eigenlijk boeit een wagen me voor geen meter. Het ding moet me van punt A naar punt B brengen en dat is het. Mijn norm? Het moet ecologisch verantwoord zijn. Daarom heb ik nu al beslist dat onze volgende auto zeker een elektrische zal zijn. Maar puur milieutechnisch gezien dan, de fiscale voordelen hebben er voor mij compleet niks mee te maken. De auto is voor mijn echt een gebruiksvoorwerp en het moet dus gewoon goed werken, dat is misschien de vereiste ja. Dat het ‘marcheert’ als ik het wil gebruiken. Zo eenvoudig ligt dat.”

PRIJS: Tussen 40.300 euro en 52.850 euro