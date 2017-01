Wietteler veroordeeld tot 14 maanden effectief

Hasselt / Peer - Een 32-jarige Guineeër uit Gent is vrijdag door de Hasseltse strafrechter voor een wietplantage in Peer veroordeeld tot 14 maanden effectieve celstraf en een geldboete van 6.000 euro. Hij zag het telen van drugs als uitweg voor zijn financiële problemen, maar de man liep eind juli 2015 tegen de lamp. Begin 2015 was hij begonnen met het opzetten van de wietplantage in zijn woning, waar ook zijn twee kinderen verbleven.

Midden maart 2015 kreeg de politie informatie dat een bewoner op Kerkveld in Peer zich met wietteelt bezig hield. Er volgde een onderzoek met een thermische camera en die bleek positief. Bij de huiszoeking ontdekte de politie tweehonderd planten en een droogrek. De verdachte bekende dat hij de plantage zelf had opgebouwd. Ook de werkzaamheden voor de illegale aftakking van de elektriciteit had hij uitgevoerd. Aan netbeheerder Infrax moet hij voor de gestolen stroom 4.440 euro schadevergoeding betalen.