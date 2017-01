De auto van Grete Remen: “Genoeg plek voor een gezin met 5 kinderen”

Naar aanleiding van het Autosalon in Brussel vroege wij aan Limburgse ondernemers met welke auto zij rijden en waarom ze voor die vierwieler hebben gekozen. Vandaag in ‘Mijn auto & ik’: Grete Remen, ceo van Damhert en Vlaams volksvertegenwoordigster uit Heusden-Zolder.

“Een gezin met vijf kinderen, dan heb je een grote, driebankswagen nodig. Wij moeten er immers met zeven, een hoop bagage en onze hond Gloria in geraken. We rijden nu met een Mercedes V 250 Blue Tec. Mijn man volgt de automarkt echt wel op de voet maar zelf weet ik een mooie, veilige wagen best te waarderen. We werken er uiteindelijk ook hard genoeg voor. Ik ben er best fier op en zorg dan ook altijd dat de auto mooi proper is. We kiezen bewust wel voor milieuvriendelijke wagens al vind ik dat ons land best nog wat extra inspanningen mag leveren om dat nog aantrekkelijker te maken allemaal. Voor ons bepalen de ruimte, de veiligheid en toch ook wel de luxe welke auto we aanschaffen. Zo kunnen de kinderen de zetels omdraaien om samen te kaarten en zijn er tv-tjes aan boord. Kortom in de auto rijden, hoeft geen saai gebeuren te zijn. Trouwens, in het bedrijf opteren we ook, bij wagenwissels, steeds meer voor milieuvriendelijke wagens. Gewoon omdat we dat belangrijk vinden om er op te letten.”

PRIJS: Tussen 41.800 euro en 79.800 euro