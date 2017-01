Make-upartieste doet boekje open over Melania Trump

De Amerikaanse make-upartieste Nicole Bryl verzorgt al jaren de make-uplooks van beroemdheden. Een van haar klanten is Melania Trump (46). In een interview met modesite Women’s Wear Daily, verklapt ze meer over haar samenwerking met de toekomstige first lady.

Van Sandra Bullock tot prinses Charlene van Monaco: Nicole Bryl heeft in haar dertigjarige carrière al veel sterren opgemaakt. Sinds elf jaar is ze ook verantwoordelijk voor de looks van voormalig fotomodel en toekomstige presidentsvrouw Melania Trump. Ze schminkte haar het eerst voor de cover van People magazine, waarop ze poseerde met haar pasgeboren zoon Barron. Vandaag blikt ze vooruit op haar rol tijdens de nakende politieke carrière van de vrouw met Sloveense roots.

“Als we samen zijn, spreken we zelden over politiek”, klinkt het. “Het gaat meer over haar zoon, mode, beauty en het leven in het algemeen.” Naar eigen zeggen weet Nicole nog niet hoe ze haar trouwe klant zal opmaken tijdens de inauguratie van Donald Trump op 20 januari. “Volgende week zal beslist worden wat Melanie zal dragen. Op dat moment zal een team beslissen welke make-up het best bij haar outfit past. Tot dan is alles speculatie”, zegt ze.

De make-upartieste is wel duidelijk over de heisa tussen modeontwerpers omdat weinigen interesse tonen om Melania te kleden. “Ik vind het ironisch dat veel designers een samenwerking weigeren. Vroeger stonden alle A-lijst ontwerpers te popelen om haar in een van hun creaties te zien. Het valt niet te ontkennen dat Melania een mooie vouw is. Iedereen die haar ooit persoonlijk heeft ontmoet, weet dat ze lief en elegant is. Waarom zouden ze haar boycotten omdat haar man er een andere politieke mening op nahoudt?”

Nicole voegt er nog aan toe dat haar samenwerking met de first lady in spe de laatste maanden is veranderd omdat de veiligheidsnormen rond haar familie zijn verstrengd. “Ik moet volledig gescreend worden voor ik in haar buurt mag komen. Dit was even aanpassen, maar ik begrijp de maatregelen wel.” Tot slot geeft ze nog mee dat ze ervan overtuigd is dat Melania een mooie toekomst te wachten staat. “Haar schoonheid en goede smaak zal iconisch worden.”