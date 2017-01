12 maanden cel na val in mayonaisepot

Peer - Een 28-jarige Perenaar heeft vrijdag van de Hasseltse strafrechter een ticket voor 12 maanden gevangenis gekregen voor de uitbouw van een cannabisplantage in Peer. Het bestaan ervan kwam op 7 juli 2015 op een nogal stuntelige manier aan het licht.

De hulpdiensten alarmeerden de politie nadat ze ter plaatse moesten gaan na een oproep omdat de Perenaar fel gewond was. Het slachtoffer was met zijn hand in een pot mayonaise gevallen en bloedde hevig. Omdat er zoveel bloed lag, haalden de hulpdiensten de politie erbij.

Wietplantage

Bij een controle van het huis stootten de agenten op restanten van een wietplantage, 78 lege bloempotten, 468 gram cannabis en een kleine hoeveelheid hasj. De man verklaarde eenmaal geoogst te hebben, zij het dat deze deels mislukt was. Het komt de Perenaar, die eerder al voor drugsfeiten veroordeeld is, ook nog op 6.000 euro boete en 755 euro gerechtskosten te staan.