Duitse jager treft bevroren vos aan

Een jager in het zuidwesten van Duitsland heeft donderdag waarschijnlijk grote ogen getrokken toen hij een blok ijs vond met daarin een volledig bevroren volgroeide vos.

De vos werd ontdekt nabij het stadje Fridingen. Volgens de jager moet de vos door het ijs op de Donau gezakt zijn op een plek waar ook warmer water de rivier in stroomt. Daarom zou de ijslaag niet dik genoeg zijn geweest om de vos te dragen.

De jager wil het ijsblok laten smelten en het kadaver van de vos daarna vernietigen. Een mooie bonten sjaal zal hij er niet aan overhouden, want volgens de man is de pels van de vos na een maand in het ijs daar niet meer bruikbaar voor.