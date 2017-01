Onze bingewatchtip ‘London Spy’: een potje pingpong met uw emoties

De jonge magazijnier Danny en een MI6-genie Alex worden verliefd. Danny heeft al een bewogen leven achter de rug, terwijl de onervaren Alex nog niet uit de kast is. Wanneer na enkele maanden in hun romance Alex plots verdwijnt, is de radeloze Danny vastbesloten de waarheid te achterhalen. Dan moet hij wel afrekenen met inlichtingendiensten. Daarnaast krijgt hij het nog aan de stok met zijn eigen pijn en verdriet, die in alle mogelijke vormen tegen hem worden gebruikt.

Eens geïntroduceerd, worden polsslagverhogende scènes met ogenschijnlijk gemak in het liefdesverhaal geweven. Geheimzinnige flashbacks worden niet geschuwd en de plot zit zo sterk in elkaar getimmerd dat je de vijf afleveringen liefst op één avond wil afhaspelen. Omdat het personage Danny zo’n open boek is, krijg je een unieke inkijk in zijn losbandig bestaan. Antwerpenaar Jakob Verbruggen, onder meer bekend als regisseur van ‘Code 37’, tilt zijn cinematografisch vermogen naar een hoger niveau in zijn tweede buitenlands avontuur. Hij voorziet het raadselachtige script van ballen en laat klinkende namen als Jim Broadbent, Ben Whishaw en Charlotte Rampling een potje pingpong spelen met je emoties. Goed voor vijf uur striemende paranoia.

Bingewatchgevaar: 7,5/10

Doe mee aan onze wedstrijd en maak kans op Netflix-prepaidkaarten ter waarde van 50 euro.