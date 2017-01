Parkloop in nieuw jasje

Sint-Truiden - De bekende jaarlijkse parkloop wordt dit jaar voor de 61ste keer georganiseerd op zaterdag 28 januari.

De organiserende atletiekclub in Sint-Truiden TACT zorgt dit jaar voor een grote vernieuwing. Doordat de wekelijkse antiekmarkt van de zaterdag naar de zondag werd verplaatst moesten wij ook de Parkloop van de zondag naar de zaterdag verplaatsen. Door deze wijziging werd tevens geopteerd om de loop ook in een nieuw jasje te steken. De oudere Truienaars herinneren zich zeker nog de avondveldloop in het stadspark. De sfeervolle run deed tot 1000 atleten de sportschoenen aantrekken. Nu is het dan zover. De avondcross is terug in de stad. In navolging van de succesvolle Monumentenrun met 2500 deelnemers sluit de parkloop aan om de cross in de avonduren te organiseren.

In Het Speelhof“ aan de Speelhoflaan te Sint-Truiden is een mooi verlicht parkoers uitgezet. De speciale verlichting van “Sint-Truiden by Night” geeft de omloop nog een speciaal effect. De wedstrijden zijn opengesteld voor alle leeftijden. Men is niet verplicht om bij een atletiekclub te zijn aangesloten om aan deze veldloop mee te doen. Iedereen is welkom en voor de toeschouwers wordt voor een verwarmend drankje gezorgd.

De wedstrijden starten om 16 uur voor de kleinste deelnemers en de laatste start voor de senioren is voorzien om 19.20 uur. De afstanden zijn afhankelijk van de leeftijd tussen de 900 en 10.000 meter. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de atletiekclub http://www.atletiekclub-tact.be

De deelnemers dienen een half uur voor de wedstrijd ter plaatse te zijn ingeschreven. Voor kleedkamers is de Trudo-sporthal op de veemarkt beschikbaar waar ook een grote parking aanwezig is.

De prijsuitreiking zal in de Tiendeschuur op het Speelhof plaatsvinden.