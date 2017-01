Gluren bij BV's: Kobe Ilsen toont naast wie hij het liefst wakker wordt

De afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram - die we graag even voor je bundelen.

Actrice Hilde de Baeremaeker zag een 'wit dekentje' op haar auto liggen. "Rij voorzichtig", gaf ze mee aan haar bijna veertigduizend volgers.

An Lemmens zit op de Seychellen met haar collega Sam De Bruyn. "Girls they wanna have fun", schrijft ze bij een kiekje waarop ze aan een touw bengelt.

Ook Nathalie Meskens bekomt op vakantie. Zij trok samen met Jonas Van Geel en zijn vriendin Evelien Bosmans naar Thailand.

Erika Van Tielen rijdt dan weer langs de kustlijn van Aruba en stopt af en toe voor wat yoga-oefeningen, zo blijkt uit een zonnige foto op Instagram.

Karen Damen heeft nu een eigen pop-upshop met Sapph-lingerie. In het bijschrift deelt ze het adres mee: Kammenstraat 42, Antwerpen.

"Het is van dat", schrijft Kurt Rogiers bij een foto van pillendoosjes. Uit de hashtags blijkt dat hij de griep heeft.

Hanne van K3 toont hoe ze het liefst tijd doorbrengt 's ochtends: in de zetel met haar katje Olly dicht bij of op haar.

Ook Kobe Ilsen ontwaakt graag naast zijn kat. "Sorry baas, ik ga te laat zijn op het werk. Té gezellig hier", schrijft hij bij de selfie.

Een paar weken geleden plaatse Danira Boukhriss ook een foto met deze kat, die De Bolle heet. "Opgestaan met een ferme kater", schreef ze er toen bij. Toeval, of toch niet?

Gert Verhulst eet oesters in de sneeuw. Hij was immers te gast in het chique restaurant La Folie Douce St Gervais in Alpe d'Huez.