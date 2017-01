Hanne Schrooten wordt nieuwe schepen in Meeuwen-Gruitrode

Meeuwen-Gruitrode - Op 1 maart gaat Hanne Schrooten aan de slag als de nieuwe schepen van Bibliotheek, Toerisme, Lokale Economie (markten en kermissen) en Feesten en Plechtigheden. Ze volgt Johan Bongaerts. Dat deelt CD&V Meeuwen-Gruitrode mee in een persbericht.

“Begin december 2016 kondigde schepen Johan Bongaerts aan dat hij in het voorjaar algemeen directeur wordt van Bewel. Deze functie is jammer genoeg onverenigbaar met zijn politiek mandaat”, verklaart burgemeester Lode Ceyssens de keuze. “Hanne Schrooten, een frisse jongedame van 29 jaar, is onze huidige fractieleidster, leerkracht wiskunde in de tweede graad op Don Bosco Hechtel en heeft een lerarendiploma geschiedenis, Latijn en wiskunde. Momenteel zetelt zij in de gemeente- en OCMW-raad. Tijdens de gemeenteraad van februari zal zij de eed afleggen als nieuwe schepen van Meeuwen-Gruitrode. Zij zal zich de komende twee jaar met volle overtuiging inzetten voor onze gemeente.”

Na het vertrek van Bongaerts wordt Kurt Plessers eerste schepen, Koen Geusens neemt Financiën, Personeel en Organisatie over van Johan en Marco Goossens wordt bevoegd voor Mobiliteit. In de gemeenteraad wordt Bongaerts opgevolgd door Kristel Schrooten.