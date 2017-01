Genk - Voor het eerst sinds de sluiting van Ford worden er binnenkort weer voertuigen geassembleerd in Genk. De voormalige toeleverancier Rhenus SML bouwt in opdracht van het West-Vlaamse Addax kleine elektrische bestelwagens. Die worden vooral gebruikt voor transport van goederen in stadscentra.

