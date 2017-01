Peterhansel krijgt ritwinst en leidersplaats in Dakar, opgaves ontsieren rit

Stéphane Peterhansel (Peugeot) is donderdag enkele uren na de aankomst als ritwinnaar van de tiende Dakarrit aangeduid. De 51-jarige Fransman was over de 449 kilometer lange proef tussen Chilecito en San Juan 6:45 trager dan zijn team- en landgenoot Sébastien Loeb, maar had heel wat tijd verloren bij een aanrijding met de Sloveense motorrijder Simon Marcic. Peterhansel bleef bij zijn gewonde collega totdat er medische hulp kwam en de tijd die hij met die stop verloor, kreeg hij terug.

Marcic hield aan de aanrijding een open beenbreuk over. "Hij zag ons aankomen en gooide alles dicht", verklaarde Peterhansel het voorval. "Daarbij viel hij en kwam hij onder de auto terecht. Ik kon hem onmogelijk nog ontwijken. Daarna was het bijzonder lastig om je nog op de wedstrijd te concentreren." Desondanks won Peterhansel dus uiteindelijk de rit, met 7:28 voor op Loeb. Cyril Despres bezorgde Frankrijk en Peugeot op 10:01 een volledig podium.

Titelverdediger Peterhansel neemt ook de leidersplaats over van Loeb. In de stand heeft hij nu 5:50 voor op de negenvoudige wereldkampioen rally. Despres is op 25:40 derde. De Spanjaard Nani Rome en de Zuid-Afrikaan Giniel De Villiers, die beiden met een Toyota van het Belgische Overdrive Racing deelnemen, maken op 1u00:55 en 1u42:54 de top vijf compleet. In de rit werd De Villiers zesde en Roma tiende.

Peterhansel won in deze Dakar ook al de derde en de zevende rit en gaat voor een dertiende eindzege. Hij won zes keer bij de auto's en zes keer bij de motorrijders. In totaal zit "Monsieur Dakar" aan maar liefst 71 etappezeges.

Joan Barreda Bort wint tiende rit, na tijdstraf voor Michäël Metge

Bij de motoren won Joan Barreda Bort (Honda) de tiende etappe. De 33-jarige Spanjaard was 55 seconden trager dan de Fransman Michaël Metge (Honda), maar die moest de ritwinst na een tijdstraf weer afstaan. Het is voorlopig nog onduidelijk waarom de jury Metge met een uur tijdstraf bedacht. Eerder deze Dakar kreeg hij al dezelfde sanctie omdat hij tankte in een zone waar dat niet toegestaan was. Barreda Bort wint zo met een voorsprong van 24 seconden op de Slovaak Stefan Svitko (KTM), die meteen na de aankomst door de hitte bevangen werd en naar het ziekenhuis moest. Thuisrijder Franco Caimi (Honda) zette op 3:48 de derde tijd neer.

Pablo Quintanilla (Husqvarna), tweede in de stand, liep bij een val een hoofdwonde op en moest de strijd staken. De Chileen verloor even het bewustzijn en werd met een helikopter afgevoerd. Sam Sunderland kon zo ondanks een twaalfde plaats in de rituitslag, op 17:06, zijn leidersplaats verstevigen. De 27-jarige Engelsman heeft nu 30:01 voor op de Oostenrijker Matthias Walkner (KTM). De Spanjaard Gerard Farres Guell (KTM) is op 38:43 derde.

Voor Barreda Bort is het de derde ritzege. Eerder won hij de derde en de achtste etappe. In totaal zit hij aan zestien overwinningen in de Dakar. In 2012 won hij één etappe, in 2013 vier, in 2014 vijf en in 2015 drie. In de eindstand deed hij echter nooit beter dan een zevende stek (2014). Dit jaar had hij even de leidersplaats in handen, maar moest hij die door een tijdstraf van een uur - eveneens wegens ongeoorloofd tanken - snel weer afstaan. Zonder die sanctie zou hij nog aan de leiding staan, nu is hij vijfde op 53:47 van Sunderland.

Verschillende opgaves ontsieren rit

Verschillende motorrijders hebben donderdag tijdens of na de rit noodgedwongen moeten opgeven. Onder meer dus de Chileen Quintanilla, maar met de Slovaak Stefan Svitko (KTM) en de Amerikaan Ricky Brabec (Honda) moesten nog twee rijders uit de top twintig de strijd staken.

Svitko werd donderdag wel nog derde in de tiende klassementsproef, maar werd meteen na de aankomst door de hitte bevangen en moest naar het ziekenhuis. Brabec, winnaar van de zevende rit, werd na een val eveneens naar het ziekenhuis overgebracht. In de stand was Brabec twaalfde. Svitko was donderdag van de zeventiende naar de tiende stek opgeklommen.