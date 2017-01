Verbitterde ex-minister in boek ‘Galant, je vous dis merde’

Brussel - ‘Galant, je vous dis merde!’ Zo luidt de titel van het boek waarin voormalig minister Jacqueline Galant (MR) een aantal rekeningen vereffent. Op een verbitterde toon staat ze stil bij haar jeugd, de moeilijkheden die het politieke bedrijf met zich meebracht en verschillende periodes tijdens haar mandaat als minister. Galant chargeert daarbij haar partijgenoot en vicepremier Didier Reynders.

Galant nam negen maanden geleden ontslag uit de regering-Michel. Ze struikelde over een rapport van de Europese Commissie over de veiligheid op de luchthavens, een bijzonder gevoelig thema na de aanslagen van 22 maart. Maar eigenlijk stond ze gedurende haar mandaat geregeld in het oog van de storm en was ze aangeschoten wild voor de oppositie. Zo communiceerde ze onhandig over de besparingen die de NMBS te wachten stonden, was er heisa over de aanduiding van een advocatenbureau in het dossier van de vliegtuighinder boven Brussel en kreeg ze bakken kritiek over het GEN-dossier.

Het hele boek door kruipt Galant in een slachtofferrol, of het nu gaat over de rol van de media of die van de topman van de administratie Mobiliteit Laurent Ledoux in haar ontslag, maar ook over de clanoorlog binnen haar partij MR. Terwijl ze premier Charles Michel beschrijft als haar “tweede broer”, tackelt ze Didier Reynders.

Tijdens het interne conflict bij de Franstalige liberalen in 2010, hoort ze vanaf dag 1 tot het kamp-Michel. Zoals Galant het zelf omschrijft, heeft ze daar een hoge prijs voor betaald. Ze ziet de hand van Reynders in de kritiek die haar vanaf de eerste dag van haar ministerschap te beurt viel. “Ik denk dat Didier Reynders die gevoed heeft”, luidt het. De medestanders van Michel in het vizier nemen was de “gedroomde kans” voor Reynders om de premier aan te pakken, zonder hem frontaal aan te moeten vallen, aldus de ex-minister. Wanneer ze beslist ontslag te nemen, verneemt ze dat ze al ontslag heeft genomen door een perslek vanuit het kernkabinet. Ook daar zat Reynders volgens haar achter.

“Dorpsidiote”

Galant toont zich ook van een meer persoonlijke kant. Ze heeft het over de liefde voor haar vader, de complexen tijdens haar puberjaren, haar teleurstellingen in de liefde en hoe het haar kwetste om als de “dorpsidiote” te worden versleten. Over de toekomst maakt Galant geen plannen. “We zullen binnen drie jaar zien.”

De Henegouwse liberale blijft weliswaar gepassioneerd door politiek, al oogt haar inschatting van het politieke spel weinig optimistisch. “De waarheid is volgens mij dat de politieke wereld sinds jaren ten prooi is gevallen aan een nivellering naar onder. De politiek beheert niet erg veel meer. Hij deint heen en weer op stromingen. Hij houdt nauwlettend de sociale media, de hypes en de venijnige zinnetjes in de gaten. Voor velen komt politiek neer op posities innemen in een arena, door lawaai en wind te maken. Het resultaat en stappen vooruit zetten, zijn dan van geen tel meer”, luidt het.

Seksuele appetijt

Galant benadrukt ook het “geweld” binnen de politieke wereld. Ze schetst daarvan een beeld, soms zonder franjes, wanneer ze het bijvoorbeeld heeft over de seksuele appetijt van de mannen van de macht. “Ze hebben nood aan affectieve erkenning en dat gebeurt ook via het kruis.”

‘Galant, je vous dis merde!’ telt 128 bladzijden, kost 16 euro en wordt uitgegeven door Editions Luc Pire.